ليبيا – أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استئناف مشاريع التنمية بعد تأخرها بسبب عدم اعتماد الميزانية بحلول بديلة بداية أكتوبر المقبل.

الدبيبة قال في فيديو مصور له أمس الجمعة” أعددنا خطة متكاملة للتنمية وستنطلق المشروعات بداية من أكتوبر ضمن خطة عودة الحياة التي ركزت على ثلاثة قطاعات حيوية وهي البنية التحتية والكهرباء وتحريك الاقتصاد”.

وأضاف”يوم الأحد سيُعلَن في بنغازي عن مشروعات شرق ليبيا، ويوم الأربعاء بسبها للإعلان عن مشروعات الجنوب، وبعدها الغرب. تم إقرار وصرف علاوة الأسرة والأبناء وهناك بعض الإحصائيات الإضافية وكل من يستكمل أوراقه ستصرف له ولن يضيع حقه”.

ولفت إلى أنه سيصدر قرار بزيادة مرتبات المتقاعدين بنسبة 100% قائلاً:”آباؤنا وأمهاتنا ونرفض تركهم يعانون مواجهة مصاعب الحياة، وفد شكلت الحكومة لجنة لمراجعة جدول المرتبات وهناك فوضى في المرتبات وظلم وإجحاف لشرائح بالمجتمع”.

كما طالب مجلس النواب بعدم تأخير اعتماد جدول المرتبات، مؤكداً أنهم لن يتحملون الظلم الواقع على أصحاب المرتبات الضعيفة.

واختتم حديه قائلاً:”خلال الأشهر الأربعة الماضية أعددنا خطة حقيقية لإعادة الحياة إلى التنمية في ليبيا”.

ونوّه إلى نجاح الحكومة في توفير اللقاحات ورفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود دون اعتماد الميزانية، مشيراً إلى أنه تم توفير 3 ملايين جرعة وسيتم توفير الكمية ذاتها من اللقاحات خلال الفترة القادمة.

وأضاف: لن نتوقف عن دعم الشباب، ولن نسمح بزجهم في الحروب، ولا يمكن أن نسمح للعصابات أن تحكمنا في المستقبل”.