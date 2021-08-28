إيطاليا – حول إنتر ميلان تأخره أمام مضيفه هيلاس فيرونا بهدف دون رد إلى فوز بنتيجة 3-1، في مباراة أقيمت امس في افتتاح مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز الصربي إيفان إليتش، هدف التقدم لفيرونا في الدقيقة 15، قبل أن يرد إنتر بثلاثة أهداف، حملت توقيع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، في الدقيقة 47، والوافد الجديد خواكين كوريا، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 83 و90، في أول مباراة يخوضها مع “النيراتزوري”، بعد انضمامه إليه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من لاتسيو.

وبهذا الفوز، رفع إنتر، حامل اللقب، رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا في انتظار اكتمال بقية مباريات المرحلة الثانية، بينما ظل فيرونا بدون نقاط في المركز الأخير.

المصدر: RT