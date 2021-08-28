ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي الصول على ماتطرق له رئيس حكومة الوحدة الوطنية في لقاءه ببعض اعضاء مجلس النواب فيما يخص الميزانية والاستدعاء من قبل مجلس النواب عن طريق مكتب رئاسة البرلمان.

الصول قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه فيما يخص الميزانية هناك مغالطات ذكرها رئيس الحكومة بشأن عدم اعتماد الميزانية.

وأشار إلى أنه بناء على جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية والخطاب الموجه لرئيس الحكومة من مكتب رئاسة مجلس النواب واعطاءه الاذن بالصرف 1\12 قام محافظ مصرف ليبيا المركزي بتسييل مبلغ يقدر بـ 45 مليار دينار وأكثر حيث صرفت هذه المبالغ كالتالي”مليار دينار لمجابهة فايروس كورونا ومليار دينار في عقود لملف الكهرباء وقيمة المرتبات للعاملين في الدولة الليبية والذين يتقاضون مرتباتهم من خزينة الدولة بدون الزيادات المقررة وهناك مبالغ صرفت للباب الثاني الميزانية التسييرية لكافة القطاعات والوزارات” وكل ماذكر بدون رقابة ولا محاسبة.