القادة والوفود المشاركة في قمة بغداد تتوافد تباعا إلى العاصمة العراقية

القادة والوفود المشاركة في قمة بغداد تتوافد تباعا إلى العاصمة العراقية

بغداد – توافد قادة مجموعة دول عربية وأجنبية إلى العراق صباح اليوم السبت، للمشاركة في قمة بغداد التي دعت إليها حكومة مصطفى الكاظمي.

وذكرت المصادر، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل قبل قليل إلى مطار بغداد الدولي، وكان في استقباله رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وأضاف، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وصل قبل قليل أيضا إلى مطار بغداد الدولي للمشاركة في قمة بغداد لقادة دول الجوار.

وأشار أيضا إلى وصول نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وكان في استقبالهما رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر صحفي في العراق، بوصول رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الأحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف إلى العاصمة العراقية للمشاركة في قمة بغداد.

والليلة الماضية وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في القمة، كما سيحضر قادة قطر والإمارات والأردن ومصر، ووزراء خارجية دول أخرى.

المصدر: RT