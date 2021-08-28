المانشافت الألماني يستدعي لاعبا سوريا لتمثيل منتخبه.. لن يلعب بعدها مع نسور قاسيون!

المانشافت الألماني يستدعي لاعبا سوريا لتمثيل منتخبه.. لن يلعب بعدها مع نسور قاسيون!

ألمانيا – استدعى المدير الفني للمانشافت الألماني هاسني فليك اللاعب السوري الأصل ونجم بوروسيا دورتموند محمود داهود لتمثيل بطل العالم 4 مرات في فترة التصفيات القادمة المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيلعب المانشافت في سبتمبر أمام كل من ليختنشتاين وأرمينيا وآيسلندا وستكون المرة الأولى التي يشارك فيها داهود كلاعب أساسي.

وداهود ابن مدينة عامودا السورية في ريف الحسكة، هاجر مع أهله إلى ألمانيا، وكان من الممكن أن يشارك بقميص المنتخب السوري ولكن مشاركته الألمانية الرسمية ستحرم نسور قاسيون من أحد أهم التدعيمات التي كانت من الممكن أن تساعد كثيرا في رحلة التأهل لمونديال قطر.

وسبق لداهود أن لعب مباريات ودية مع المانشافت ولكن في حال لعبه المباراة الرسمية الأولى، فلن يكون بمقدوره بعدها تمثيل منتخب بلده الأم.

المصدر: وكالات