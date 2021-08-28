النفط يسجل أعلى مكاسب أسبوعية في أكثر من عام قبل إعصار “إيدا”

النفط يسجل أعلى مكاسب أسبوعية في أكثر من عام قبل إعصار “إيدا”

فيينا – ارتفعت أسعار النفط 2% محققة أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، حيث بدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج في خليج المكسيك قبل إعصار من المتوقع أن يضرب المنطقة مطلع الأسبوع المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 72.70 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار أو اثنين بالمئة ليبلغ سعر التسوية 68.74 دولار.

وهذا أعلى إغلاق لبرنت منذ الثاني من أغسطس ولغرب تكساس الوسيط منذ 12 أغسطس.

وعلى أساس أسبوعي ارتفع برنت أكثر من 11 بالمئة، وارتفع غرب تكساس الوسيط بأكثر من عشرة بالمئة، وهي أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية لكليهما منذ يونيو 2020.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا “التعاملون في الطاقة يدفعون أسعار النفط الخام للارتفاع تحسبا لاضطرابات على صعيد الإنتاج في خليج المكسيك وفي ظل التوقعات المتزايدة بأن “أوبك+” قد تكبح زيادة الإنتاج بالنظر إلى تأثير السلالة دلتا مؤخرا على طلب الخام”.

وأغلق منتجو النفط اليوم 59% من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك مع اقتراب العاصفة نحو حقول النفط البحرية الرئيسية في الولايات المتحدة، وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي.

وقالت شركة “بيكر هيوز لخدمات الطاقة” إن حفارات النفط الأمريكية ارتفعت خمسة إلى 410 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل نيسان 2020.

وفي أغسطس، أضافت شركات الطاقة 25 حفارا نفطيا وهو أكبر عدد في شهر منذ يناير، مما رفع عدد الحفارات 12 شهرا على التوالي للمرة الأولى منذ يوليو 2017.

المصدر: رويترز