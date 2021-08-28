ليبيا – أعلنت لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط أنها أصبحت عاجزة تمامًا عن الاستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها بدون تخصيص الأموال اللازمة لذلك.

الشركة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي الخميس أنها كانت تقوم بتسيير أعمالها مع عدم إحالة ميزانتي عامي 2020 و2021 لها أو تسييل الأموال المطلوبة لتنفيذ العمل رغم الوعود المستمرة بتوفير الميزانيات والأموال؛ مما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات وعجزها عن توفير قطع الغيار اللازمة والمعدات ومتطلبات التشغيل والإنتاج، وعدم قدرتها على مواصلة الالتزامات التعاقدية الفنية أو الخدمية المرتبطة بوجود العاملين بحقول ومواقع الشركة.

وأكدت الشركة أنها لن تستطيع الاستمرار في العمل بدون توفر الميزانيات وآلاموال لتسيير أعمالها، وستضطر مجبرة لتعليق جميع الأنشطة والأعمال مالم يتم إمدادها بالأموال اللازمة للتشغيل الإنتاج.