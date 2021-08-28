روسيا – بحث الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم خلال اجتماع دوري مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، الوضع المترتب في أفغانستان.

وقال بوتين في مستهل اللقاء: “سنواصل معكم مناقشة الأحداث في أفغانستان، وسنواصل المشاورات مع شركائنا وسنتبادل المعلومات حول اتصالاتنا هذه. وسنتحدث عن إجمالي المسائل المتعلقة بهذا الوضع، بما في ذلك العمل في المجالات الدبلوماسية والعسكرية والإنسانية”.

وحضر الاجتماع، رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الكسندر بورتنيكوف، ومدير الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين.

المصدر: تاس