تركيا – عرضت شركة IC Ictas مطار “ظافر” غربي تركيا للبيع على خلفية الديون المتراكمة، ما أثار الانتقادات لخطط الرئيس أردوغان، حيث بني المطار قبل 9 سنوات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتنتظر الشركة التي بنت وشغلت المطار عروض الشراء بعد تراجع استخدام الركاب للمطار بسبب أزمة كوفيد-19 وفقا لمدير الشركة المطار عبد الله كيليس.

وقال كيليس في مقابلة من اسطنبول “نحن مستعدون لنقل المطار إلى أي طرف يدفع لنا ما استثمرناه ويتحمل الدين”.

وحسب “بلومبيرغ” فإن إخفاقات المطار هي رمز لكيفية قيام حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بـ”تبديد أموال دافعي الضرائب من خلال حملة بقيمة 140 مليار دولار لبناء كل شيء من الطرق إلى محطات الطاقة والمستشفيات على أساس الشراكات بين القطاعين العام والخاص”، وهو ما ينتهي به المطاف إلى تكديس مشاريع باهظة التكلفة لا يمكن تحمل كلفة صيانتها وتشغيلها.

وبني مطار “ظافر” بتكلفة تزيد عن 59 مليون دولار ويقع على بعد حوالي 374 كيلومترا جنوب إسطنبول.

وفي العام الماضي قبل انتشار وباء فيروس كورونا سجل المطار ما يزيد قليلا عن 6٪ من المستوى المستهدف البالغ 1.3 مليون مسافر، وارتفع هذا الرقم بالكاد فوق 7 آلاف عام 2021.

وخصصت تركيا ميزانية قدرها 3.5 مليار دولار من هذه المدفوعات هذا العام، وفقا لإيميك، وهو مبلغ يقول إنه من المرجح أن يكون أعلى بسبب تدهور قيمة الليرة التركية التي تراجعت بنحو 11٪ مقابل الدولار في عام 2021 وحده.

المصدر: وكالات