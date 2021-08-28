إسبانيا – أبلغ ريال مدريد، فريق باريس سان جيرمان رسميا، بأنه إذا لم يتم الاتفاق على صفقة كيليان مبابي بنهاية يوم غد الأحد، فإنه سيتخلى على إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

“نهاية هذا الأسبوع أو أبدا!”، هذا هو التحذير الذي وجهته إدارة ريال مدريد لنظيرتها في سان جيرمان، بحسب صحيفة “لو باريزيان”.

ويعتقد ريال مدريد أن الوقت قد حان للتحرك، لأنه بعد يوم الاثنين والتوقف الدولي (لإفساح المجال أمام المنتخبات لخوض التصفيات المؤهلة لمونديال قطر)، سيكون من المستحيل تقريبا إكمال عملية التعاقد مع مبابي.

ومن المنتظر أن ينضم مبابي إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي بعد غد الاثنين، استعدادا لمواجهة البوسنة، وأوكرانيا، وفنلندا، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

وفي ظل هذه الظروف، فمن الصعب جدا إبرام عقد شخصي مع مبابي وخضوعه للفحص الطبي اللازم بعد يوم الاثنين.

وكان المدير الرياضي للنادي الباريسي، البرازيلي ليوناردو، أكد الأربعاء، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن مبابي يرغب في الرحيل، وأن ناديه رفض عرضا تجاوز قيمته 160 مليون يورو لانتقاله إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي البالغ 22 عاما مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022، وإذا لم ينضم للريال هذا الموسم مقابل مبلغ مالي، فسينتقل إليه مجانا عند نهاية عقده.

المصدر: “لو باريزيان” + eurosport.ru