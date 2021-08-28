إنجلترا – تعرض الممثل الأمريكي الشهير توم كروز للسرقة أثناء تصويره فيلم “مهمة مستحيلة ” في مدينة برمنغهام البريطانية.

وتمكن اللصوص من سرقة سيارة خاصة بالحارس الشخصي للممثل والتي تبلغ قيمتها 137 ألف دولار، بالإضافة لسرقة الأمتعة التي كانت بداخل السيارة والتي تقدر قيمة محتوياتها بآلاف الدولارات.

وذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية أن هذه الأمتعة كانت داخل سيارة حارسه الأمني، وقد سرقت ليل الاثنين الثلاثاء.

وبحسب تقارير إعلامية فإن الممثل انتابته موجة من الغضب حين علم بواقعة السرقة.

واستخدم اللصوص ماسحا ضوئيا لاستنساخ الإشارة من مفتاح السيارة أثناء توقفها خارج فندق The Grand” في برمنغهام.

وبحسب التحقيقات فإن اللصوص تمكنوا من سرقة السيارة في دقائق فقط بعد أن تركت خارج الفندق الذي يبعد دقيقتين فقط سيرا على الأقدام من مقر شرطة ويست ميدلاندز.

وحدثت السرقة في الوقت الذي كان فيه كروز يصور مشاهد من الفيلم في أحد مراكز التسوق في برمنغهام.

المصدر: “ذي صن”+”ديلي ميل”