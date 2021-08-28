ليبيا – أكد المحلل السياسي منذر ثابت أن قرار السلطات التونسية منع عدد من القيادات الإخوانية في ليبيا من دخول أراضيها هو إعلان لصراع محاور (الحلف القطري – التركي) المعادي للرئيس التونسي، والذي من رهاناته أن يمتد إلى تونس بعد رفضه لقرارات الخامس والعشرين من يوليو التي اتخذها قيس سعيّد.

ثابت قال في تصريح لصحيفة “العرب” “يبدو أن المسار سينتهي إلى مواجهة بين النهضة وسعيّد، وهذا عنوان للتوتر بين تيار الإسلام السياسي والرئيس، وإلى حد الآن لا يزال هناك إشكال أمني حقيقي في ليبيا، حيث لم تتمكن حكومة الوفاق 2 (في إشارة إلى حكومة عبدالحميد الدبيبة) من توحيد السلطات الأمنية وحل أزمة الميليشيات وترحيل المرتزقة”.

وتابع ثابت “من المؤكّد أن الرئيس سعيّد يسعى لمنع التنسيق المعلوماتي والدعم البشري بين الجماعة في البلدين، ويريد إجهاض كل محاولات تشكيل جبهة تونس – طرابلس بإدارة الإخوان”.