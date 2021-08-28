“رويترز”: البنتاغون أجرى محادثات مع الجيش الصيني للمرة الأولى منذ تولي بايدن الرئاسة

“رويترز”: البنتاغون أجرى محادثات مع الجيش الصيني للمرة الأولى منذ تولي بايدن الرئاسة

الولايات المتحدة – نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمريكي أمس أن مسؤولا رفيعا في البنتاغون أجرى محادثات مع الجيش الصيني، وذلك للمرة الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير الماضي.

وذكر المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه أن مايكل تشيس، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الصين، تحدث الأسبوع الماضي مع الميجر جنرال الصيني هوانج شوبنغ، نائب مدير مكتب الجيش الصيني للتعاون العسكري الدولي.

وأضاف المسؤول في تصريح لـ”رويترز” أن تشيس ركز على “إدارة الأزمات والمخاطر”.

وتضع الولايات المتحدة مواجهة الصين في قلب سياستها للأمن القومي منذ سنوات، ووصفت إدارة بايدن المنافسة مع الصين بأنها “أكبر اختبار جيوسياسي” في القرن الحالي.

المصدر: “رويترز”