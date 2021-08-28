ليبيا – أكد ى عضو مجلس النواب المنشق أبو بكر سعيد أن النواب لم يتوافقوا على دعوة الحكومة لجلسة استجواب، مستبعداً أن يتم تداول قضية سحب الثقة من الحكومة في أي جلسة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حالياً.

سعيد وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أوضح أن الحديث عن سحب الثقة عن الحكومة سيهدّد بتقويض الجهود الجارية للإعداد للانتخابات.

وقال سعيد إن الاجتماع مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ناقش تقريباً كل ملفات المرحلة الحالية، كالانتخابات وعمل الحكومة والمستجدات السياسية، مشيراً إلى أن اللقاء سادته الإيجابية والمصارحة، ورغبة الحكومة في العمل على حلحلة العديد من المشاكل، لاسيما في الجانب الاقتصادي المتصل بالمواطن.