ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو؛ إن عدد متلقي الجرعة الأولى من التطعيمات؛ تجاوز مليونًا وخمسة وثلاثين ألفًا؛ فيما بلغ متلقو الجرعة الثانية أكثر من اثنين وثلاثين ألف شخصًا.

سميو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي بتث من تركيا بتمويل قطري الخميس، أكد وصول ثلاثمائة وستة آلاف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني أي ضعف الكمية التي وصلت سابقًا؛ مبينًا أن المركز سيشرع خلال الفترة المقبلة في تطعيم فئة الأقل من ثمانية عشر عامًا بعد الانتهاء من تطعيم فئات كبار السن الأكثر تعرضًا للخطر، وفق قوله.

وأشار مدير إدارة التعطيمات إلى وجود مجهودات كبيرة لتوريد تطعيمات مختلفة؛ مؤكدًا أن لقاح الفايزر سيخصص للنساء الحوامل والمرضعات.