ليبيا – تمكنت السرية “55” مشاة بورشفانة التابعة لجهازمكافحة المخدرات والظواهر السلبية الجمعة من ضبط شخص يقوم بتصوير الأطفال بأوضاع مخله عند عودتهم من المدرسة بِحُجة أنه سيقوم بتوصيلهم.

السرية “55” وفي بيان لها قالت إنها تمكنت من ضبط شخص يدعى”ع . ع . ح” من مواليد1980 يقوم بجر الأطفال وتصويرهم في أوضاع مخلة عند رجوعهم من المدرسة، بِحُجة انه سيقوم بتوصيلهم، ولكنه يذهب بهم لمنزله ليقوم بابتزازهم وتصويرهم.

وأكدت السرية أنه تم العثور على العديد من الصور ومقاطع الفيديو والرسائل في هاتفه لأطفال لم يتجاوز عمرهم خمس عشرة سنة.

السرية نوهت إلى أنه ستقوم بنقل المتهم للجهات ذات الاختصاص لينال عقوبته.