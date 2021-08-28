كازاخستان – أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الحداد الوطني العام يوم غد 29 أغسطس، على خلفية الأحداث المأساوية في منطقة جامبيل.

وكتب رئيس كازاخستان، في تغريدة على تويتر: “فيما يتعلق بالحادثة المأساوية التي وقعت في منطقة بايزك في مقاطعة جامبيل، والتي أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص، أعلن يوم 29 أغسطس كيوم حداد وطني. أظهر القتلى من العسكريين ومن فرق الإنقاذ، بطولات حقيقية وتفانيا كبيرا”.

من جانبها قالت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، إن عدد ضحايا الانفجارات في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل ارتفع إلى 13 قتيلا.

وذكرت الوزارة، أن البحث لا يزال مستمرا عن 3 أشخاص اعتبروا في عداد المفقودين.

المصدر: نوفوستي