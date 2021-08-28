أفاد مراسل RT في العراق فجر يوم السبت بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل إلى العاصمة بغداد لحضور قمة قادة دول الجوار العراقي.

وذكر المراسل أن طائرة ماكرون حطت في مطار بغداد الدولي وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذت في بغداد، منها إغلاق الشارع المودي إلى المطار وقطع بعض الشوارع المحيطة، مع انتشار كثيف لجهاز مكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي مدينتي أربيل والموصل شمالي العراق.

وسينعقد في العاصمة العراقية بغداد نهاية الشهر الحالي مؤتمر قادة دول الجوار الذي دعت إليه حكومة مصطفى الكاظمي في إطار جهود استعادة دور العراق في المنطقة.

والمؤتمر يشكل بالنسبة لحكومة الكاظمي حافزا كبيرا لاستضافة الخصوم على طاولة واحدة وجمع المتضادين، لتحقيق الاستقرار في المنطقة التي يتأثر العراق بأحداثها.

المصدر: RT