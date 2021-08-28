ألمانيا – أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن “هدية” تعتزم برلين تقديمها لبلدان إفريقيا، عبارة عن 70 مليون جرعة من لقاحات كورونا.

وقالت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي بعد قمة مع زعماء أفارقة: “ستتيح ألمانيا ليس فقط 30 مليون جرعة، بل ما يصل إلى 70 مليون جرعة”.

وأضافت ميركل أنها على ثقة بأنه من الممكن تنظيم “نقل تدريجي للتكنولوجيا” للسماح بإنتاج لقاحات كورونا في إفريقيا.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل: “الزعماء الأفارقة أبلغوا القمة بأنه ليس من العدل أن تطعم القارة الإفريقية اثنين بالمئة فقط من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة بينما تمكنت الدول المتقدمة في الشمال من تطعيم ما يصل إلى 60 بالمئة من سكانها”.

وأضاف: “جميعنا في هذا الاجتماع شعرنا بأن إفريقيا تحتاج لأن تمنح الفرصة والحق في إنتاج اللقاحات”.

المصدر: وكالات