ألمانيا – سجل النجم النرويجي إرلينغ هالاند، هدفا في الوقت بدل الضائع، ليمنح بوروسيا دورتموند فوزا قاتلا 3-2 على ضيفه هوفنهايم، في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض عبر الشاب الأمريكي جيوفاني رينا في الدقيقة 49، قبل أن يعادل النمساوي كريستوف باومغارتنر للضيوف في الدقيقة 61، إلا أن الإنجليزي جود بيلينغهام سجل ما بدا هدف الفوز لدورتموند بعد ثماني دقائق (الدقيقة 69).

ولكن البديل الإسرائيلي موناس دبور، سجل هدفا في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليبدو أن دورتموند سيفرط بالنقاط للمباراة الثانية تواليا، إلا أن المهاجم الفتاك هالاند، كان له رأي آخر، مانحا فريقه فوزه الثاني هذا الموسم، بتسجليه لهدف قاتل في الدقيقة 91.

ورفع دورتموند رصيده إلى ست نقاط في الصدارة موقتا من فوزين وخسارة، فيما مني هوفنهايم بالهزيمة الأولى وتجمد رصيده عند أربع نقاط.

المصدر: وكالات