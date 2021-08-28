إسيانيا – راوغ مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الصحفيين ردا على أسئلة بشأن احتمال التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية.

وقال أنشيلوتي مازحا ردا على سؤال بشأن مبابي خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال بيتيس غدا السبت، “إنه سؤال غريب لم أكن أتوقعه.. النادي يتعامل مع هذه الأمور. أتفهم أنها تثير الاهتمام لكن لا يمكنني قول المزيد. مبابي لاعب رائع وهذه هي الحقيقة. لكني أركز على لاعبي فريقي”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “أملك تشكيلة رائعة ويمكننا منافسة أي فريق في العالم”.

كما رفض أنشيلوتي التعليق على سعر مبابي قائلا، إنه لا يكترث لأي شيء خارج الملعب.

وأضاف “أتحدث إلى اللاعبين فقط عن العمل والتدريبات. لا نتحدث عما يجري في سوق الانتقالات”.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية، أمس الخميس، أن ريال مدريد رفع عرضه إلى 180 مليون يورو للحصول على خدمات مبابي، بعد أن رفض باريس سان جيرمان عرضا سابقا من العملاق الإسباني بقيمة 160 مليون يورو.

وربطت تكهنات لفترة طويلة مبابي (22 عاما)، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان معارا من موناكو في بادئ الأمر في 2017، باحتمال الانتقال إلى ريال مدريد، ولا يزال يتبقى له عام واحد في عقده مع سان جيرمان.

وزادت التكهنات بعد انضمام ليونيل ميسي إلى سان جيرمان من برشلونة في وقت سابق هذا الشهر.

المصدر: وكالات