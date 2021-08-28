إنجلترا – فجرت عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي مانشستر يونايتد بعد 12 عاما على رحيله، حماس جماهير “الشياطين الحمر” حول العالم.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعدما قرر إنهاء مسيرته مع يوفنتوس الإيطالي، الذي قضى بين صفوفه ثلاثة مواسم، حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي في مناسبتين، ولقبا في كأس إيطاليا، ولقبين في السوبر الإيطالي، لكن الهدف الذي اتجه “صاروخ ماديرا” إلى تورينو من أجله في المقام الأول لم يتحقق وهو الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.

والآن مع عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد، أصبح الفريق يملك حظوظه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ العام 2013.

وسيعزز انضمام رونالدو، كتيبة هجومية جبارة لمانشستر، تبدأ من خط الوسط الهجومي بوجود برونو فيرنانديش، وبول بوغبا، وأجنحة بقيمة جادون سانشو، وماركوس راشفورد، ومهاجما مخضرما هو الأوروغوياني إدينسون كافاني، ولاعبين شباب أمثال ماسون غرينوود.

وتوقعت شبكة “ESPN” أن يلعب مانشستر يونايتد في الموسم الجديد بعد انضمام رونالدو، بالنهج التكتيكي 4-3-3، وبالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا (دين هندرسون).

في خط الدفاع: آرون فان بيساكا (ديوغو دالوت)، هاري ماغوير (إيريك بايلي)، رافائيل فاران (فيكتور لينديلوف)، لوك شاو (أليكس تيليس).

في خط الوسط: سكوت مكتوميناي (نيمانيا ماتيتش أو بريرا)، برونو فيرنانديز (خوان ماتا أو جيسي لينغارد)، بول بوغبا (دوني فان دي بيك أو فريد).

في خط الهجوم: جادون سانشو (دانيل جيمس أو أمادا)، رونالدو (ماسون غرينوود أو إدينسون كافاني)، ماركوس راشفورد (أنتوني مارسيال).

وكان مانشستر يونايتد، افتتح موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي بفوز كاسح على ليدز يونايتد، بنتيجة 5-1 قبل أن يسقط في فخ التعادل 1-1 مع ساوثهامبتون.

المصدر: ESPN + Goal