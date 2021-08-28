ليبيا – قام وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي والوفد المرافق له أمس الخميس زيارة إلى مؤسسة التأهيل والإصلاح بالكويفية؛ للاطلاع على سير عملية التطعيم الخاصة بالنزلاء والنزيلات وجميع الموظفين والعاملين داخل المؤسسة.

الزناتي أطلع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على احتياجات مبنى العيادة الداخلية بمؤسسة الإصلاح، التي سيجري تجهيزه بكافة الأجهزة والمعدات والكوادر الطبية والفنية، لتقديم خدماته للنزلاء والموظفين وجميع العاملين.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات الصحية المقدمة لجميع شرائح المجتمع، وفي ظل ما تشهده مدينة بنغازي هذه الأيام من حملة موسعة في التطعيمات ضد جائحة كورونا.

وأكد الوزير في اجتماعًا له مع مدير المؤسسة حرص الوزارة على تقديم خدماتها لكل الشرائح من دون استثناء، وأنه لن يدخر جهدًا في تهيئة بيئة صحية مناسبة حسب اللوائح والقوانين المتبعة.

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