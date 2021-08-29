ليبيا – أكد اتحاد القبائل الليبية أمس السبت أن الشعبين الليبي والتونسي شعب واحد في دولتين، يتعرضان للإرهاب المدعوم من تركيا.

اتحاد القبائل الليبية أشاد في بيان له بعمق العلاقات التاريخية والروابط الاجتماعية التي تربط الشعبين الشقيقين، متوجهًا بأسمى عبارات الود والاحترام والتقدير إلى الشعب التونسي الشقيق وقيادته الحكيمة.

وشدد على أن هذه العلاقات الأزلية والأمجاد التاريخية أنقى من أن تشوهها الأبواق الناعقة، وأقوى من أن تقطعها خفافيش الظلام وحركات الزندقة والتطرف، على حد تعبير البيان.‎

وبين الاتحاد أن الإرهاب الذي تتعرض له ليبيا وتونس تدعمه تركيا التي ترسل الطائرات محملة بالمرتزقة والإرهابيين، وهذا موثق بالأدلة، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وقال البيان: “تركيا قامت بتجنيد حفنة من العملاء الذين باعوا ذممهم وتخلوا عن شرفهم، وتستخدم المفتي المعزول الصادق الغرياني في التحريض والتغرير بالشباب لزعزعة أمن واستقرار بلدينا”.

وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على دعمه للشعب التونسي قائلًا: “لن ندخر جهدًا في مواصلة العمل على تطوير علاقاتنا بكل السبل، ونقول للرئيس قيس سعيد: إن الشعب الليبي يقدر لك كل المواقف الشجاعة والمشرفة تجاه شعبنا”.