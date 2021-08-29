ليبيا – أعلنت البعثة الأممية لتقصي الحقائق في ليبيا أن الشهود يرفضون التعاون مع البعثة خوفًا على سلامتهم، داعية السلطات الليبية إلى ضمان حرية وسلامة الأفراد الراغبين في الإدلاء بمعلومات تساعد البعثة في مهمتها.

رئيس البعثة الأممية لتقصي الحقائق بشأن ليبيا محمد أوجار بعد اختتام زيارته الأولى إلى ليبيا قال وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن هدف الزيارة هو تعزيز التعاون مع السلطات الليبية بتنفيذ مهمتهم.

وحث أوجار السلطات الليبية على التعاون الكامل مع البعثة، التي أبدت بدورها التزامها بمواصلة التعاون مع البعثة ومساعدتها في عملها.

وأكد أن العديد من الشهود في العاصمة طرابلس رفضوا التعامل مع بعثة تقصي الحقائق، بسبب مخاوف على سلامتهم، وفق تعبيره، داعيًا السلطات الليبية إلى ضمان حرية أي فرد في التواصل مع البعثة.