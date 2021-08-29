فرنسا – أعلن نيس الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور لمدة أربعة أعوام قادما من المنافس المحلي مونبلييه، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل بشأن قيمة الصفقة.

ولكن وسائل إعلام فرنسية، ذكرت أن قيمة صفقة انتقال الدولي الجزائري إلى نيس تتراوح بين 8 و10 ملايين يورو.

وبعدما أمضى ثلاثة أعوام بألوان مونبلييه، سينتقل ابن الـ29 عاما إلى نيس حيث سيلعب تحت إشراف المدرب الجديد كريستوف غالتييه، الذي قاد ليل الموسم الماضي إلى لقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 2011.

وخاض ديلور الذي أثار اهتمام مارسيليا أيضا، 106 مباريات بقميص مونبلييه، سجل خلالها 47 هدفا مع 21 تمريرة حاسمة، بينها 15 هدفا و10 تمريرات حاسمة الموسم الماضي.

وكان رحيل الجزائري عن مونبلييه متوقعا بعدما غاب عن التمارين الأخيرة للفريق الذي يحل اليوم الأحد ضيفا على ليل حامل اللقب.

وسينضم ديلور إلى فريق يقدم بداية موسم قوية جدا، حيث فاز بثلاث وتعادل في واحدة من مبارياته الأربع الأولى في الدوري، وكان من أكثر الأندية نشاطا في سوق الانتقالات، لأن الجزائري الذي بدأ مشواره الاحترافي مع أجاكسيو عام 2008 قبل أن ينتقل بين أندية عدة أبرزها ويغان أثلتيك الإنجليزي وتيغريس المكسيكي وكان وتولوز، بات ثامن وافد جديد إليه هذا الصيف.

المصدر: أ ف ب