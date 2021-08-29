الولايات المتحدة – عزز الذهب مكاسبه على حساب الدولار في التعاملات المسائية، امس عقب خطاب لرئيس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي) جيروم باول، أضفت مزيدا من الغموض بشأن موعد تشديد السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 15:30 (ت.غ)، ربح الذهب في التعاملات الفورية 24.3 دولارا أو بنسبة 1.35 بالمئة، ليتداول عند 1816.7 دولار للأوقية.

وزاد في العقود الأمريكية الآجلة بنحو 25 دولار أو بنسبة 1.36 بالمئة، إلى حوالي 1820 دولارا.

في المقابل، تعمقت خسائر الدولار، إذ هبط مؤشره، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.44 بالمئة إلى 92.67 نقطة.

وفي وقت سابق الجمعة، خاطب باول عبر الإنترنت مؤتمر “جاكسون هول” الاقتصادي السنوي بالقول، إن المركزي قد يبدأ بتقليص برنامجه الضخم لشراء السندات بحلول نهاية العام الجاري، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وزاد من الغموض تحذير رئيس الاحتياطي الفدرالي من مخاطر “دلتا” على مسيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي.

واعتبر باول الارتفاع الحالي للتضخم “مؤقتا”، ولا يستدعي العجلة في رفع أسعار الفائدة الرئيسية، وهو ما فسرته الأسواق على أنه ميل لاستمرار سياسة التيسير النقدي.

وزادت تصريحات باول من جاذبية الذهب، الذي يعتبر أداة تحوط من التضخم، وعزز هذه الجاذبية انخفاض الدولار، الذي يقلل من كلفة اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى.​​​​​​​

الأناضول