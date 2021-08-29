بغداد – وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس السبت، نداء إلى الشعب العراقي خلال مشاركته في “مؤتمر بغداد”، ودعاهم إلى البناء والإعمار والمشاركة والتعاون من أجل مستقبل أفضل.

وقال السيسي، إن “الشعب الذي يملك هذا التاريخ المشرف وهذه الحضارة العريقة يملك بلا شك المستقبل الواعد بفضل أبنائه وسواعدهم، وما يحدوهم من أمل وحافز نحو تحقيق غد أفضل”.

وأضاف: “أؤكد أن في مصر أخوة حريصون على نهضتكم مرحبين بنقل تجربتهم وخبرتهم في مجالات مختلفة، إيمانا بوحدة المصير والهدف لنسير معا على طريق المستقبل”.

وتابع الرئيس المصري “أوجه كلامي إلى الشعب العراقي: أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة وتاريخ ولديكم تنوع وتعدد أعتبره ثراء كبيرا.. ندائي إليكم اليوم، حافظوا على بلادكم ابنوا وعمروا وتعاونوا وشاركوا.. ابنوا مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، عمروا مدنكم ومزارعكم ومصانعكم، تعاونوا فيما بينكم من أجل المستقبل، شاركوا في اختيار من يقودكم إلى الأمام… الانتخابات مسؤولية شعبية عظيمة في بناء مستقبل الدول”.

وقال السيسي: “أيها الشعب العظيم، يستحق العراق بكم المكانة الرفيعة والرقي والتطور والاستقرار والأمان والسلام، أدعو الله لنا ولكم بالتوفيق”.

المصدر: RT