الصين – نما الطلب الصيني على الطيران المدني داخليا وخارجيا، بنسبة 66.4 بالمئة على أساس سنوي، خلال النصف الأول 2021، مع تعافي البلاد من التبعات التي فرضتها جائحة كورونا، طيلة 2020.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، امس عن وزارة النقل في البلاد قولها إن صناعة الطيران المدني سجلت 245 مليون رحلة ركاب، بنمو 66.4 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من 2020.

وكانت الصين، من أسرع الدول التي سجلت تعافيا في صناعة الطيران بسبب انتشار الفيروس محليا ومحاربته في وقت مبكر مقارنة مع بقية الدول، على الرغم من استمرار تضرر الصناعة عالميا، مع تعزيز جهود محاربة الفيروس.

وخلال يونيو/ حزيران الماضي، سجلت البلاد 41.3 مليون رحلة طيران، بنمو 34.2 بالمئة على أساس سنوي.

أما الشحن الجوي، فقد سجل نموا نسبته 24.6 بالمئة خلال النصف الأول الماضي، إلى 3.74 ملايين رحلة.

وكان الضرر في صناعة الشحن الجوي لدى الصين، أقل حدة من الطيران المدني، مع بقاء البلاد مصدرا رئيسا للسلع خلال فترة الجائحة.

وبحسب توقعات سابقة من الهيئة الوطنية للطيران المدني، وهي الجهاز المنظم للطيران المدني في البلاد، من المتوقع أن تنتعش رحلات الركاب في 2021 بنسبة 90 بالمئة، مقارنة مع العام الذي سبق الوباء.

الأناضول