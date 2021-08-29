اليمن – دانت المحكمة الجزائية بالعاصمة اليمنية صنعاء برئاسة القاضي مجاهد العمدي وحضور عضو النيابة خالد عمرو طه الوجرة 11 متهما بينهم سيدتان بالتخابر مع دولة أجنبية وتشكيل خلية “إرهابية”.

وقضى منطوق الحكم بـ”الإعدام تعزيرا لأعضاء الخلية وهم محمد المالكي، وعلي محمد الشاحذي، وحنان مطهر أحمد الشاحذي، وألطاف يحيى المطري، ونجيب شوف علي البعداني، وسمير مسعد العماري، وعصام محمد الفقيه، وعبدالله عبدالله مقريش، ونبيل هادي الانسي، وعبد الله على الخياط، وعبد الله محمد سوار”.

وقضت المحكمة كذلك بـ”مصادرة أموال المتهمين المحكوم عليهم وتوريدها خزينة الدولة”.

وشملت لائحة الاتهام انضمامهم لخلية “عمار صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ووكيل جهاز الأمن القومي الأسبق الصادر بحقه حكم إعدام سابق”.

المصدر: “سبتمبر”