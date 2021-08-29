أوكرانيا – كشف البرلماني الأوكراني الرئيس المشارك لمجموعة الصداقة البرلمانية الأوكرانية مع السعودية، رستم أوميروف، أن أوكرانيا استقبلت منذ بداية العام الجاري أعدادا كبيرة من السياح السعوديين.

وأشار أوميروف إلى أن عدد السياح السعوديين يفوق بنحو 40 مرة عددهم في العام الماضي، مقدرا إنفاق السائح السعودي بما لا يقل عن 3 آلاف دولار في الرحلة إلى أوكرانيا.

وأوضح البرلماني، في تصريحات صحفية، أن أوكرانيا استقبلت في الأشهر الأولى من العام الجاري 14 ألف سائح من السعودية مقابل 350 سائحا في نفس الفترة من عام 2020.

وذكر أنه من المقرر عقد اجتماع للجنة الحكومية السعودية الأوكرانية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في أكتوبر المقبل في الرياض، معربا عن أمله في إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعين الزراعي والمهني وفي مجالات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والطاقة.

المصدر: “سبق”