ترامب: رئيس وزراء باكستان قال لي إن اغتيال سليماني أهم ما حدث في الشرق الأوسط منذ 100 عام

ترامب: رئيس وزراء باكستان قال لي إن اغتيال سليماني أهم ما حدث في الشرق الأوسط منذ 100 عام

الولايات المتحدة – قلل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أهمية عملية اغتيال زعيم تنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن التي نفذت في عهد سلفه باراك أوباما.

وشدد ترامب في المقابل، في حوار مع المذيع هيو هيويت، على أهمية اغتيال زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي وقائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني في عهده.

وقال الرئيس الأمريكي السابق: “كان مؤسس داعش البغدادي أخطر بكثير وبأضعاف من أسامة بن لادن. وجه أسامة بن لادن ضربة واحدة فقط، وهي كانت سيئة جدا، في مركز التجارة العالمي في نيويورك. لكن هذين الشابين (البغدادي وسليماني) كانا وحشين”.

وذكر ترامب أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قال له في حوار شخصي إنه عندما علم باغتيال سليماني “أغلق مكاتبه وذهب إلى المنزل لأسبوع”.

ونقل ترامب عن خان ذكره: “عندما تخلصت من سليماني كان ذلك أهم ما حدث في الشرق الأوسط منذ 100 عام”.

المصدر: The Hugh Hewitt Show