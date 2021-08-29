تركيا: أدينا مهمتنا في أفغانستان بما يتوافق مع قيمنا وسحبنا قواتنا خلال أقل من 48 ساعة

تركيا: أدينا مهمتنا في أفغانستان بما يتوافق مع قيمنا وسحبنا قواتنا خلال أقل من 48 ساعة

تركيا – أعلنت تركيا أن قواتها أدت بنجاح المهام التي أوكلت إليها في أفغانستان وانسحبت من هذا البلد خلال فترة زمنية محدودة جدا على الرغم من الظروف المعقدة.

وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأحد، خلال مراسم رسمية أقيمت في أنقرة بمناسبة استقبال العسكريين العائدين من أفغانستان، بأن الجيش التركي أدى مهامه بنجاح في هذا البلد “بما يتوافق مع قيمه الوطنية والأخلاقية والمهنية”.

ولفت أكار إلى أن تصرفات العسكريين الأتراك في أفغانستان استدعت ترحيبا من دول أخرى في حلف الناتو ومواطني هذا البلد على حد سواء، مضيفا أن أنقرة حاليا تتابع عن كثب تطورات الأحداث في أفغانستان وتجري عملية “تقييم المخاطر”.

وشدد الوزير على أن عملية إجلاء القوات التركية من أفغانستان نفذت بوتائر سريعة ودون أي عوائق، على الرغم من الاكتظاظ والتوترات الأمنية المتصاعدة حول مطار كابل، مشيرا إلى أن الجيش التركي بهذه العملية “أظهر للعالم مرة أخرى مدى قوته”.

وأوضح أكار أن عملية إجلاء العسكريين والمدنيين الأتراك من أفغانستان استغرقت أقل من 48 ساعة، مشيرا إلى أنها نفذت عبر جسر جوي أقيم بين كابل وإسلام آباد بواسطة ثماني طائرات ومروحيتين نشرتها أنقرة مسبقا في طاجيكستان وباكستان.

المصدر: “الأناضول”