ليبيا – قال عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة الأمراض إبراهيم دغيس؛ إن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح بعد مدة طويلة لا يؤثر في الجرعة الأولى ولا يلغي مفعولها.

دغيس وفي تصرحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس السبت، أوضح أن المقصود بالوضع الوبائي المستقر في النشرة الأسبوعية، أنه لا توجد زيادة في الحالات مقارنة بالأسابيع الماضية، لا سيما عندما تكون نسبة الإصابات بين عشرين إلى ثلاثين بالمائة.

وأكد عضو اللجنة الاستشارية أن الخيار الوحيد لانتهاء الوباء هو التطعيم، مشيرًا إلى أن بلوغ نسبة عدد الملقحين ستين إلى سبعين في المائة يعني وصول البلاد إلى مرحلة مناعة القطيع.