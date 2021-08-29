إنجلترا – اقترب المصري محمد صلاح من تحطيم رقم قياسي إفريقي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفا في تعادل فريقه ليفربول مع تشيلسي 1-1 امس في المرحلة الثالثة من المسابقة.

وسجل صلاح هدف التعادل لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وبفضل هذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 99 هدفا في الدوري الإنجليزي، ليعزز مركزه الثاني في قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ المسابقة، ويقترب من متصدر القائمة، الأسطورة الإيفوارية ديديه دروغبا نجم تشيلسي السابق، صاحب الـ104 هدف.

ومن المتوقع أن يحطم صلاح رقم دروغبا هذا الموسم، على اعتبار أنه سيخوض عدة مباريات في الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول، بينما لا يستطيع النجم الإيفواري السابق تعزيز صدارته لأنه اعتزل كرة القدم منذ عدة سنوات.

المصدر: RT