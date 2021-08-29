مصر – عبرت قناة السويس امس سفينة GlOBAL MERCY “الرحمة العالمية” أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم، في أولى رحلاتها عبر القناة.

وعبرت السفينة قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مالطا.

ووفق البروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة للمرة الأولى، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة الربان عصام شاهين، والربان طارق إسماعيل للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربانها.

وتتبع السفينة لمنظمة MERCY SHIP الخيرية ويبلغ طولها 174 مترا، وعرضها 28.6 متر، فيما يبلغ غاطسها 6.15 متر، وحمولتها الكلية 37 ألف طن.

المصدر: هيئة قناة السويس