ليبيا – التقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب بالسفير المصري في ليبيا محمد سليم.

وأوضح بيان صحفي صادر عن الشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد أن اللقاء يأتي لمتابعة العقود التي تم التوقيع عليها في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والتدريب والتطوير، أثناء زيارة وفد قطاع الاتصالات الليبي، في يونيو الماضي لمصر.

وأشاد قرقاب خلال اللقاء بالتعاون المشترك بين ليبيا ومصر في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، معربًا عن تطلعه في أن يصل هذا التعاون إلى توأمة في عدة مشروعات بين البلدين.

هذا وتطرق الجانبان إلى آلية إنشاء الشركة الليبية المصرية التي ستعنى بوضع المبادرات اللازمة قيد التنفيذ، ووضع أسس لبرامج الاستثمار الليبي المصري في مجال صناعة وتوطين التقنية، للوصول للتحول الرقمي الكامل في البلدين.