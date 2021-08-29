ألمانيا – منحت ثلاثية البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ فوزا عريضا على هرتا برلين 5-0، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز ليفاندوفسكي ثلاثيته في الدقائق 35، 70، و84، فيما سجل توملس مولر، وجمال موسيالا الهدفين الآخرين في الدقيقتين 6 و49.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد سجل ليفاندوفسكي في مباراته الـ13 على التوالي في الدوري الألماني، ليحطم رقمه السابق (12 مباراة).

وأضافت الشبكة، أن ليفاندوفسكي تفصله 3 مباريات فقط، عن معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الراحل، جيرد مولر (16 مباراة متتالية).

وبعد هذا الفوز، وصل البايرن إلى النقطة السابعة التي مكنته من القفز للمركز الثاني في الدوري الألماني، متأخرا بفارق الأهداف عن ليفركوزن، فيما واصل هيرتا تذيل جدول الترتيب بدون نقاط.

المصدر: وكالات