مصر.. إحباط محاولة لتهريب عدد من العملات الأثرية (صور)

مصر.. إحباط محاولة لتهريب عدد من العملات الأثرية (صور)

مصر – تمكنت جمارك الطرود البريدية بمطار العاصمة المصرية القاهرة من إحباط 7 محاولات لتهريب العملات الأثرية.

فأثناء تفتيش الطرود البريدية بجمرك البريد المصري وفحص 7 طرود، تبين وجود عدد من العملات المعدنية والورقية القديمة فيها.

وبالعرض على وحدة الآثار بقرية البضائع بمطار القاهرة، أفادت بأن 29 من العملات المعدنية والورقية هي عملات أثرية وتخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع تداول المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعة طبقا لاتفاقية اليونسكو والاتفاقيات الثنائية بين الدول ويتم مصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار.

المصدر: RT