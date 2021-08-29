مصر – كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس معايير عبور سفينة الحاويات الأكبر في العالم “إيفر أيس” للمجرى الملاحي لقناة السويس في أولى رحلاتها البحرية عبر القناة.

وأوضح أن رسوم مرور السفينة بلغت 1.2 مليون دولار.

وأضاف: “السفينة عبرت ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا، وهذا المرور يعد تتويجا للعلاقات بين الهيئة والخط الملاحي إيفرغرين المالكة لسفينة إيفرغيفن”.

وتابع: “العلاقات بين الهيئة وإيفرغرين متينة، وقادرون على استقبال كل سفن الحاويات العملاقة في العالم بنسبة 100%”.

وفي وقت سابق، قال ربيع إنه جرى تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة وإتاحة المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة للسفينة، مع المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد التي توجد على طول القناة.

وتعد السفينة العملاقة “إيفر أيس” أول سفينة تشغل ضمن سلسلة من 12 سفينة من الفئة (A)، بنيت لصالح الخط الملاحي العالمي حيث تتولى ترسانة “سامسونغ” للصناعات الثقيلة بناء 6 سفن، فيما يتم بناء 6 سفن أخرى في الصين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية