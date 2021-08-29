لبنان – أكد رئيس الحكومة المكلف ​في لبنان نجيب ميقاتي​ إن اللبنانيين يتطلعون بثقة لأن يحظى لبنان باهتمام القادة والاصدقاء الذين يجتمعون في العراق بإطار “قمة بغداد”.

وقال ميقاتي في تغريدة عبر صفحته عبر “تويتر”: “يتطلع اللبنانيون بالكثير من الثقة بأن لبنان سيحظى باهتمام القادة والاصدقاء الذين يجتمعون في العراق الشقيق الذي تحمل شعبه التحديات واستطاع بحكمة حكومته ان يعيد دوره المميز عربيا ودوليا”.

وهنأ ميقاتي القيادة العراقية بالنجاح في التحضير للقمة- الحدث الذي أعاد الروح إلى التضامن العربي.

وكان ميقاتي ناشد في حديث صحفي أمس، جامعة الدول العربية بالتدخل لمساعدة لبنان، وقال: “أدعو العالم العربي لملاقاتنا، وأنا سأعمل جاهدا على أن ينأى لبنان بنفسه عن الصراعات والاضطرابات، ووجود لبنان كان وسيبقى في حضن العالم العربي”.

المصدر: RT