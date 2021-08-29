ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “نيو يورب” الأوروبية على جهود ديبلوماسية ومالية يبذلها الاتحاد الأوروبي منذ أعوام لجلب الشعور بالأمن إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا الشعور يحمي أوروبا ظاهريًا من ضغوط تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط والاتجار غير المشروع بالمخدرات والآثار المزعزعة للاستقرار والأوسع نطاقًا للحرب في ليبيا.

وأضاف التقرير: إن الفرصة السانحة لتحقيق الاستقرار المطلوب عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل تتقلص بشكل مقلق، في وقت ما تزال فيه ليبيا من دون أسس دستورية في ظل تواجد مرتزقة وجنود أجانب في البلاد.

وتابع التقرير: إن واحدة من أهم أسباب القلق هو حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة المبنية على نظام المحاصصة. مبينًا أن الانتخابات في حد ذاتها غير كافية لضمان أهداف الاتحاد الأوروبي بعيدة المدى وأهداف المواطنين الليبيين أنفسهم.

وبين التقرير أن التحضير للانتخابات وإجرائها بطريقة منظمة وحماية سلامة النتائج يمثل أعظم اختبار لأكثر من عقد زمني من الجهود الدولية، ما يعني أن تأجيلها أو فشل الإجراء بالكامل يمثل خطرًا جديًا ماثلًا لإعادة ليبيا إلى حالة الفوضى مرة أخرى.

وأضاف التقرير: إن هذا الفشل من شأنه أن يوفر أرضًا خصبة للمنظمات الإجرامية العاملة داخل وعبر الحدود للانخراط في تهريب المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر والمخدرات والإرهاب، والتصدير غير المشروع للنفط على حساب الليبيين وشركائهم الأوروبيين، والمجتمع الدولي الأوسع.

وأشار التقرير إلى إن إطالة أمد الأزمة في ليبيا سيمكن تركيا من الاستمرار في تحقيق مصالحها على حساب الليبيين، فضلًا عن مصالح الموجودين في السلطة التنفيذية الجديدة، وغيرها من الأجسام السياسية، فضلاً عن اعتماد الدبيبة على شبكات مسلحة، ما يحتم الانتهاء من مرحلة حكومة الوحدة الوطنية.

وشدد التقرير على الحاجة لوجود مجتمع مدني ديمقراطي في ليبيا لترسيخ الديمقراطية في الداخل الليبي وحل النزاع من خلال تدريب الشباب والمرأة والفئات الأخرى، وهو ما عمل عليه الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يتمكن من تغطية البلاد بأكملها بمبادراته.

ترجمة المرصد – خاص