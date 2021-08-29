ليبيا – نفى الناطق باسم وزارة الرياضة بحكومة الوحدة ربيع خليفة تقديم ملف ليبيا لاستضافة كأس العالم لعام 2030، وما أشيع عن وزير الرياضة بشأن طلب الاستضافة غير صحيح أيضًا.

خليفة وفي تصريح لمنصة “فواصل” اليوم الأحد، أوضح أن وزارة الرياضة تسعى إلى تطوير البنية التحتية للمؤسسات الرياضية في مختلف المدن والمناطق في الدولة الليبية، من خلال الخطة المستقبلية التي وضعتها.

وأضاف: “بحسب الخطة ستقوم الوزارة بإنشاء ملاعب رياضية جديدة موزعة توزيعًا جغرافيًا في أنحاء ليبيا، وستبدأ هذه المشاريع بعد حصول وزارة الرياضة على الإذن بالتعاقد من الجهات المعنية”.

خليفة أشار إلى أن وزارة الرياضة بصدد إعداد مسودة للقانون الرياضي عبر لجنة شُكّلت بقرار من وزير الرياضة لإنشاء قانون ينظم الرياضة في ليبيا.