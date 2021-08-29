وزير التجارة السوري ينصح المواطنين بعدم شراء الجوز أو التمر بأسعار مرتفعة لهذا السبب

وزير التجارة السوري ينصح المواطنين بعدم شراء الجوز أو التمر بأسعار مرتفعة لهذا السبب

سوريا – نصح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا عمرو سالم المواطنين بعدم شراء الجوز أو التمر بأسعار مرتفعة، موضحا أنه سيعود سعرهما إلى أسعار نشرة الوزارة.

وكتب سالم في على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “أيها الإخوة والأحبة لا تشتروا الجوز او التمر بأسعار مرتفعة فهو سيعود إلى أسعار نشرة الوزارة بكل تأكيد وخلال أيام فق”..

وأضاف: “لدينا في السوق كميات من الجوز والكاجو والتمر تكفي السوق السورية لعام كامل ومنع الاستيراد هو لستة أشهر وبالتالي لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار سوى الاحتكار والطمع الممنوع شرعا وقانونا “.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت قرارا بإيقاف استيراد عدد من المواد لمدة 6 أشهر، وكان ضمنها السيراميك والتمر والجوز واللوز والكاجو والزبيب، وقالت إن “القرار لترشيد المستوردات وتوفير القطع الأجنبي للقمح والنفط والأدوية”.

المصدر: RT