ليبيا- أجرى رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية زيارة للمؤسسة الوطنية للتعدين.

بيان صحفي صادر عن أبو جناح طالعته صحيفة المرصد، أكد استقبال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية من قبل وزير الصناعة والمعادن بالحكومة أحمد أبو هيسة ومدير عام المؤسسة فرج شندولي، ليتم عقد لقاء لاستعراض دراسات وأعمال اللجان السابقة من قبل أعضاء المؤسسة ومركز البحوث والشركة الليبية للحديد والصلب.

وتحدث أبو جناح عن أهمية المؤسسة الوطنية للتعدين التي لا تتلقى الزخم الكافي لمعرفة نشاطاتها وأعمالها المناط بها لكي يتم الاستفادة منها في المشروعات المستقبلية، فيما أشاد أبو هيسة بجهود الحكومة ودور أبو جناح لدعم وتشجيع المؤسسات العامة لدفع عجلة الاقتصاد والارتقاء بمجال الصناعة محليًا.