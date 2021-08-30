روسيا – نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية تصنيفا لأكثر العائلات نجاحا في قطاع الأعمال بروسيا، ووفقا للمجلة فقد احتل الزوجان تاتيانا وفلاديسلاف باكالتشوك المركز الأول في هذا التصنيف.

وتاتيانا وفلاديسلاف باكالتشوك هما مؤسسا موقع التجارة الإلكترونية Wildberries، الذي يجذب قرابة مليوني زائر يوميا، ويلقى الموقع رواجا في روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.

وبحسب بيانات “فوربس” فقد تجاوزت ثروة عائلة باكالتشوك مستوى 13 مليار دولار.

وفي المرتبة الثانية بعد عائلة باكالتشوك جاءت عائلة غورييف التي تدير “فوس أغرو”، وهي شركة روسية للكيميائيات، وقدرت “فوربس” ثروة العائلة بنحو 6.9 مليار دولار، ووفقا لـ”فوربس” فقد ارتفعت ثروة العائلة بمقدار 1.8 مليار دولار.

فيما جاءت عائلة روتنبرغ مالكة “موستوتريست” في المرتبة الثالثة، و”موستوتريست” هي شركة تنشط في مجال البناء والإنشاءات. ونمت ثروة العائلة بواقع 500 مليون دولار في عام ووصلت إلى 5.95 مليار دولار.

كذلك أشارت المجلة إلى ثروة جميع العائلات التي شملها التصنيف ارتفعت خلال عام بواقع 16.1 مليار دولار وبلغت 42.9 مليار دولار.

المصدر: تاس