ليبيا – أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة جولة مباحثات في الأردن مع رئيس وزرائها بشر الخصاونة.

بيان صحفي صادر عن الحكومة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى مناقشة ملف الديون القائمة على ليبيا في المجال الصحي التي لم يتم معالجتها وتسديدها منذ عدة سنوات، فضلًا عن الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للجنة العليا الليبية الأردنية بالعاصمة طرابلس في الفترة القادمة، بعد توقفها عن الاجتماع منذ العام 2009.

ووفقًا للبيان، تم التوافق على تكليف وزير الاقتصاد الأردني بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية لتحديد موعد لعقد اللجنة وجدول أعمالها، والتنسيق على إقامة معرض للمنتجات الأردنية في طرابلس وعقد اجتماع لرجال الأعمال الليبيين والأردنيين على هامشه.

واختتم البيان بالإشارة إلى اتفاق الجانبين على بحث التعاون في مجال التعليم والتدريب من خلال زيارة لوزيري التعليم العالي والتقني إلى الأردن.