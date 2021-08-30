ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام بالشركة الليبية للحديد والصلب محمد الخمارية البدء في تشغيل أفران الدرفلة فقط عند درجة حرارة 1200°، تمهيدًا لتشغيل أفران الصهر اليومين المقبلين والتي تحتاج إلى درجة حرارة 1500°.

الخمارية أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن المواد الخام متوفرة، وبدء الإنتاج سيكون الأسبوع المقبل، وبمجرد بدء الإنتاج سيشهد السوق تراجعًا في أسعار الحديد الحالية.

ولفت إلى أنهم بحاجة إلى فترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام من بدء تشغيل المصنع لتراجع الأسعار، مبينًا أنه سيصل سعر القنطار إلى 304 دنانير، ويباع القنطار الآن بـ600 دينار.