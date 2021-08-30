القوات العراقية تقبض على “إرهابي” اشترك في إدخال 50 عجلة مفخخة إلى صلاح الدين

القوات العراقية تقبض على “إرهابي” اشترك في إدخال 50 عجلة مفخخة إلى صلاح الدين

العراق – أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، القبض على “إرهابي” اشترك في إدخال 50 عجلة مفخخة إلى محافظة صلاح الدين.

وذكرت في بيان صحفي، أن “معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية للخلايا الإرهابية النائمة، قادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للقبض على متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في محافظة كركوك”.

وأضافت: “بعد التحقيق معه تبين أنه انتمى للعصابات الإرهابية في عام 2014، وعمل على يد ما يسمى الأمير الشرعي لولاية صلاح الدين، وعمل أيضا مع المفارز الإرهابية في قضاء بيجي بمحافظة صلاح ألدين لاستهداف منتسبي الأجهزة الأمنية”.

وأشارت الخلية، إلى أن “الإرهابي المعتقل شارك في هجومين مع عناصر إرهابية أخرى يقدر عددهم بـ 300 عنصر يستقلون 50 عجلة مفخخة على القطعات الماسكة لمصفى بيجي”.

وتابعت، أن “الإرهابيين أدخلوا في الهجومين العجلات المفخخة، وفجرت داخل المصفى، مما أدى إلى حصول خسائر مادية”.

المصدر: RT