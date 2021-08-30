روسيا – أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الحكومة الروسية مهتمة بحل مشكلة نقص العمالة المهاجرة في البلاد، مشيرا إلى أن جائحة كورونا تزيد هذه المشكلة حدة.

وخلال موجز صحفي كشف بيسكوف اليوم الاثنين أن نقص العمالة المهاجرة يعد ظاهرة تعاني منها قطاعات عدة من الاقتصاد الوطني من بينها قطاع خدمات المطاعم وقطاع البناء.

وأضاف: “إنها مشكلة ليست بسهلة “نظرا لبقاء خطر انتشار فيروس كورونا وجوانب أخرى”، مشيرا إلى أن الحكومة الروسية تهتم بمعالجة هذا الوضع.

أما النزاعات التي تشتعل من حين لآخر بين مهاجرين فأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن هذه الظاهرة معروفة في روسيا كما في أي دولة أخرى، نافيا أن يكون الكرملين يرى في مثل هذه الحوادث مشكلة كبيرة.

كما أشار بيسكوف إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تغيير قواعد دخول المهاجرين إلى روسيا وإقامتهم في البلاد، موضحا أن هناك اقتراحات عدة بهذا الشأن مطروحة من قبل خبراء، لكن أي قرارات محددة لم يتم اتخاذها بعد.

المصدر: “نوفوستي”